Во Владимире по факту падения строителя с высоты возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 2...

Во Владимире по факту падения строителя с высоты возбуждено уголовное дело, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека) - сообщает пресс-служба следкома по Владимирской области.По версии следствия, около 14 часов 14 марта 2022 года каменщик находился на 5 этаже строительного объекта. Потеряв равновесие, он выпал из оконного проема. В результате падения потерпевшему причинены телесные повреждения, от которых последний скончался на месте происшествия.В настоящее время следователи СК России устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствующие гибели рабочего.Расследование уголовного дела продолжается.Фото: Следственный комитет РФ по Владимирской области