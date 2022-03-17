Обстоятельства и причины трагедии уточняются. Название фирмы-подрядчика пока не уточняется.

Во Владимире насмерть разбился 48-летний каменщик, который упал с высоты пятого этажа. Об этом рассказали в пресс-службе Следкома.ЧП произошло 14 марта на стройке в Юрьевце. По невыясненной пока причине рабочий потерял равновесие и выпал из оконного проёма. От полученных травм он скончался на месте происшествия.Следователи завели уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ. Обстоятельства и причины трагедии уточняются. Название фирмы-подрядчика пока не уточняется.