Экран установлен в одном из самых оживлённых мест, на Дворянской улице. На большом экране - прямая...

Экран установлен в одном из самых оживлённых мест, на Дворянской улице. На большом экране - прямая речь главы государства и верховного главнокомандующего Владимира Путина по Украине. "У нас не было шансов поступить иначе", "Наши действия - это самозащита от создаваемых нам угроз" и ряд других. Тех, что объясняют избранный сценарий - спецоперации. Установка экрана - инициатива владимирского предпринимателя Павла Мельникова.