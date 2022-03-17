Во Владимирской области Россельхознадзор совместно с сотрудниками Прокуратуры города Владимира в...

Во Владимирской области Россельхознадзор совместно с сотрудниками Прокуратуры города Владимира в конце прошлого года провели контрольно-надзорные мероприятия на выставке экзотических животных.В ходе проверок оказалось, что ряд животных были ввезены на территорию области без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами (ВСД) в ФГИС «Меркурий», обеспечивающих прослеживаемость в целях обеспечения безопасности, подтверждения эпизоотического благополучия территорий, в том числе болезням, общим для человека и животных. Кроме того, были представлены ветеринарные паспорта не на всех животных, находящихся на выставке, подтверждающие осуществление ветеринарных мероприятий.При осмотре помещений и вольеров, в которых содержались животные, было установлено следующее:организатор выставки не обозначил соответствующими указателями место проведения ветеринарного осмотра животных, а также допустил до участия в выставке животных при отсутствии ВСД;дезинфекция инвентаря и кормушек не проводилась;временные периоды участия животных в выставке не фиксировались;не для всех животных были предусмотрены условия для удовлетворения потребностей в воде, пище, выгуле, движении и отдыхе (не все животные, в частности, кенгуру и черепаха, в свободном доступе имели воду и обеспечены зоной укрытия/отдыха).Как сообщила пресс-служба Россельхознадзора, также было выявлено не гашение эВСД на транспортную партию подконтрольного товара (живые животные) в течение 1 рабочего дня после доставки и приемки в месте назначения зарегистрированным пользователем системы с правом доступа «гашение сертификатов».В автоматизированной информационной системе отсутствовали сведения об используемых кормах, а на хранении находилась замороженная рыба без маркировки для последующего кормления животных (информация о дате изготовления, сроке годности и производителе отсутствовала).По фактам выявленных нарушений в отношении виновного лица вынесены постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и ч.2 ст. 10.8 КоАП РФ с назначением штрафов на общую сумму 33 000 рублей.Указанные постановления вступили в законную силу в текущем году.Фото: https://pixabay.com/ru/