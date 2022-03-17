Во Владимире возбудили уголовное дело по факту падения 48-летнего каменщика с высоты на одной из строительных площадок города. По версии следствия, около 14 часов 14 марта 2022 года каменщик

Во Владимире возбудили уголовное дело по факту падения 48-летнего каменщика с высоты на одной из строительных площадок города. По версии следствия, около 14 часов 14 марта 2022 года каменщик находился на 5 этаже строительного объекта. Он потерял равновесие и выпал из окна. Мужчина умер на месте происшествия от телесных повреждений. «В настоящее время следователи СК