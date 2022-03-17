С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 144538 владимирцев.

Во Владимирской области на 17 марта выявлено 353 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 119 человек. Ещё 41 житель подхватил опасный вирус в Муромском, 31 - в Ковровском, 9 - в Кольчугинском, 14 - в Александровском, 21 - в Юрьев-Польском, 29 - в Гусь-Хрустальном, по 1 - в Судогодском, Селивановском и Камешковском, 2 - в Собинском, 15 - в Киржачском, 13 - в Гороховецком, 11 - в Меленковском, 24 - в Вязниковском и 16 - в Суздальском районах, а также 5 - в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 144538 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 39634 заболевших во Владимире, 16976 - в Ковровском районе и 15767 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.