17 марта в ходе рабочей поездки в Петушинский район глава региона Александр Авдеев провёл рабочее...

17 марта в ходе рабочей поездки в Петушинский район глава региона Александр Авдеев провёл рабочее совещание по организации ремонтно-восстановительных работ на дорогах Владимирской области, задействованных при строительстве скоростной трассы М-12 - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области.Строящаяся высокоскоростная автомагистраль значительно разгрузит М-7 «Волга» −главную федеральную трассу Владимирской области от транзитного транспорта. А значит, она станет более безопасной и комфортной. Но на период строительства, − отметил Александр Авдеев,− необходимо самым серьёзным образом следить за состоянием используемых при строительстве М-12 дорог регионального, межмуниципального и местного значения.«Нагрузка при строительстве М-12 на существующую дорожную сеть огромная. Наша задача− подготовиться к тому, чтобы в сезоне 2022 года дороги, которые эксплуатировались с повышенной нагрузкой, были полностью восстановлены. Сейчас наступает время весенней распутицы, поэтому мы приняли решение с 24 марта примерно на месяц закрыть региональные и местные дороги для проезда большегрузов. Если не устанавливать это ограничение, дороги просто придут в негодность. Договорились о том, что будем мониторить эту ситуацию силами нашего дорожного департамента и муниципалитетов», – сообщил врио губернатора по Владимирской области Александр Авдеев.Фото: администрация Владимирской области