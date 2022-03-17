По результатам выездного приема прокурора области в Ковровском районе 10 марта восстановлены права...

По результатам выездного приема прокурора области в Ковровском районе 10 марта восстановлены права граждан на гарантированное обеспечение электрической энергией.С жалобой обратились члены садоводческого некоммерческого товарищества по вопросам нарушения их прав в результате отключения подачи света в дома садоводов.В ходе рассмотрения обращения установлено, что осенью прошлого года председатель правления сада с целью понуждения членов товарищества оплатить имеющуюся задолженность по оплате целевых и членских взносов отключил электроэнергию.По требованию городской прокуратуры возбуждено уголовное дело по обвинению в самоуправстве.Кроме того, Ковровским городским прокурором в адрес правления садоводческого некоммерческого товарищества внесено представление с требованием незамедлительного восстановления прав граждан, а также привлечения к дисциплинарной ответственности всех виновных лиц. В результате принятых мер в настоящее время обратившимся на личный прием гражданам восстановлена подача электроэнергии к садовым участкам и домам.Городской прокуратурой устанавливаются возможные факты отключения электричества в отношении других членов садоводческого товарищества, сообщила пресс-служба прокуратуры.