На внеочередном заседании Заксобрания Владимирской области обсудили организацию транспортного...

На внеочередном заседании Заксобрания Владимирской области обсудили организацию транспортного обслуживания населения отдалённых территорий региона.Депутаты приняли решение оказать поддержку перевозчикам, обслуживающим малоудобные и непопулярные, но и в то же время необходимые для жителей 33 региона маршруты. Перевозчики получат субсидию в размере 75 миллионов рублей.Регулярное автосообщение должно быть организовано с Камешково, посёлком имени Воровского (Судогодский район), посёлком Красное Эхо (Гусевской район), деревней Козики (Суздальский район), сёлами Денятино и Урваново (Меленковский район).Фото: https://www.freepik.com/