В регионе подвели итоги антикоррупционного мониторинга за прошлый год. Среди коррупционных...

В регионе подвели итоги антикоррупционного мониторинга за прошлый год. Среди коррупционных преступлений большинство, по-прежнему, составляют факты взяточничества.Усилия правоохранителей сконцентрированы на преступлениях, имеющих повышенную степень общественной опасности. Так за 2021 год судами области рассмотрено 100 уголовных дел такого рода в отношении 108 лиц. Из них 13 приговорены к реальному лишению свободы. Оправдательных приговоров не выносилось.