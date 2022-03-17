В регионе продолжается акция по сбору книг для восстановления фонда сгоревшей библиотеки в...

В регионе продолжается акция по сбору книг для восстановления фонда сгоревшей библиотеки в Муромском районе.Пожар случился в селе Польцо. Огонь быстро охватил деревянное здание и уничтожил не только его, но и три с половиной тысячи книг. Восполнить книжные "утраты" приглашают всех неравнодушных. Книги принимаются в областной научной библиотеке имени Горького на Дзержинского 3 и в областной библиотеке для детей и молодежи на Мира 51. Районные власти уже подыскивают новый дом для книжного фонда села Польцо.