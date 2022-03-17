Во Владимирской области сельскохозяйственные земли мониторят с помощью беспилотного дрона для выявления нарушений с использованиям участков не по назначению. Должностные лицам отдела

Во Владимирской области сельскохозяйственные земли мониторят с помощью беспилотного дрона для выявления нарушений с использованиям участков не по назначению. Должностные лицам отдела государственного земельного надзора Управления Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям регулярно проводят надзорные мероприятия, в том числе с целью профилактики правонарушений, связанных с ненадлежащим использованием земельных участков сельскохозяйственного назначения. Уже не первый год