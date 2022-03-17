На территории региона завершился первый в текущем году этап оперативно-профилактических мероприятий...
На территории региона завершился первый в текущем году этап оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Оружие». Полицейскими реализован комплекс мер по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
За пять дней сотрудниками полиции из незаконного оборота изъята 21 единица огнестрельного оружия, более 230 боеприпасов различного калибра, свыше трёх килограммов взрывчатых веществ.
В разных районах области сотрудниками полиции выявлено 8 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, и 10 фактов, в которых усматривается состав уголовно наказуемого деяния.
Так сотрудниками ОУР ОМВД России по Судогодскому району при осмотре дома, в котором проживает местный житель, обнаружены 8 банок с бездымным порохом. В настоящее время по данному факту проводится проверка.
В текущем году на территории региона сотрудниками полиции выявлено более 15 фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.
Так перед судом за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 7 ст. 222 УК РФ (незаконные сбыт и хранение оружия, боеприпасов), предстал житель города Меленки.
Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Меленковскому району установили, что в декабре прошлого года местный житель незаконно хранил 16 пригодных для стрельбы 9-мм патронов к пистолету Макарова. Их мужчина обнаружил в сейфе квартиры умершего отца. В сейфе меленковец обнаружил и охотничье ружье, которое незаконно реализовал за вознаграждение в 5 000 рублей своему знакомому.
Мужчина свою вину признал.
16 марта текущего года уголовное дело рассмотрено в суде. Меленковским районным судом местному жителю окончательно по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.
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