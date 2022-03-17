На территории региона завершился первый в текущем году этап оперативно-профилактических мероприятий...

На территории региона завершился первый в текущем году этап оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием «Оружие». Полицейскими реализован комплекс мер по противодействию незаконному изготовлению и обороту оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.За пять дней сотрудниками полиции из незаконного оборота изъята 21 единица огнестрельного оружия, более 230 боеприпасов различного калибра, свыше трёх килограммов взрывчатых веществ.В разных районах области сотрудниками полиции выявлено 8 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом оружия, и 10 фактов, в которых усматривается состав уголовно наказуемого деяния.Так сотрудниками ОУР ОМВД России по Судогодскому району при осмотре дома, в котором проживает местный житель, обнаружены 8 банок с бездымным порохом. В настоящее время по данному факту проводится проверка.В текущем году на территории региона сотрудниками полиции выявлено более 15 фактов незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.Так перед судом за совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 7 ст. 222 УК РФ (незаконные сбыт и хранение оружия, боеприпасов), предстал житель города Меленки.Оперуполномоченные уголовного розыска ОМВД России по Меленковскому району установили, что в декабре прошлого года местный житель незаконно хранил 16 пригодных для стрельбы 9-мм патронов к пистолету Макарова. Их мужчина обнаружил в сейфе квартиры умершего отца. В сейфе меленковец обнаружил и охотничье ружье, которое незаконно реализовал за вознаграждение в 5 000 рублей своему знакомому.Мужчина свою вину признал.16 марта текущего года уголовное дело рассмотрено в суде. Меленковским районным судом местному жителю окончательно по совокупности преступлений назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.Фото: https://33.мвд.рф/