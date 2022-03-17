Во Владимирской области список жилых комплексов, где для удобства жильцов используются продукты платформы «Ростелеком Ключ», пополнился еще одной многоэтажкой. Цифровой провайдер ..

Во Владимирской области список жилых комплексов, где для удобства жильцов используются продукты платформы «Ростелеком Ключ», пополнился еще одной многоэтажкой. Цифровой провайдер подключил сервис «Комплексное видеонаблюдение» в многоквартирном доме Владимира, расположенном по адресу: улица Соколова-Соколенка, 11Б. Теперь жители 207 квартир могут в любое время держать в поле зрения придомовую территорию и входы в подъезды. Таким образом, интеллектуальными сервисами системы — «Умный домофон» и «Комплексное видеонаблюдение» — компания обеспечила уже 10 домов Владимира и Иванова, в которых совокупно проживают свыше 10 тысяч человек.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Специалисты рынка недвижимости отмечают, что сегодня покупателей при выборе недвижимости интересуют не только место расположения дома, планировка квартиры, удобная логистика, но и цифровая инфраструктура вокруг и внутри жилых комплексов. Поэтому услуги платформы "Ростелеком Ключ” набирают всё большую популярность у застройщиков и управляющих компаний (УК). Причем первые стремятся установить наши сервисы уже на этапе строительства. Начинают с видеокамер, с помощью которых следят за ходом работ по возведению объектов, а далее поэтапно запускают умный шлагбаум, умный домофон. К слову, именно умный домофон пользуются наибольшей популярностью. Ведь с их помощью жильцы в специальном мобильном приложении могут удаленно открыть дверь гостям, проследить, не зашел ли следом за их ребенком в подъезд кто-то посторонний».Олег Романов, пользователь сервиса «Комплексное видеонаблюдение»:«В моем доме проживает в основном молодежь с детьми, и всем нам хочется быть уверенными в безопасности семей и имущества. Потому мы дружно проголосовали за установку в нашей многоэтажке и вокруг нее видеонаблюдения от "Ростелекома”. Теперь через удобное мобильное приложение я могу посмотреть, всё ли в порядке с моим сыном, когда он играет на детской площадке. Или проверить, на месте ли моя машина, пока я нахожусь в отъезде. Пользуемся сервисом всего три месяца, но уже очень к нему привыкли».Видеокамеры для внешнего видеонаблюдения и камеры умных домофонов обладают высоким разрешением и оснащены системами ночного видения. Записи с устройств хранятся в защищенном облаке цифрового провайдера, что позволяет представителям УК и жителям домов в любое время посмотреть архивные записи.Застройщикам и физическим лицам для подключения услуг платформы «Ростелеком Ключ» и консультаций можно обращаться по единому номеру 8 800 301 05 50.