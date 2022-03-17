В течение недели парламентарии соберут информацию по ситуации на своих округах. После обобщения данных ситуацию обсудят на очередном заседании, которое состоится 24 марта.

Владимирским аграриям установят прогрессивную шкалу оплаты ветеринарных услуг. Ценник на экспертизу снизится или увеличится в зависимости от района. Вопрос обсуждался на профильном комитете Законодательного Собрания.В 2022 году служба претерпела серьёзные изменения. Из районных станций, коих было 16 штук, создали три госучреждения. Они установят единый тариф.Как заверил директор департамента ветеринарии Дмитрий Лозовой, 33-ий регион входит в число субъектов со средними тарифами. Сейчас услуги по экспертизе одной туши крупного рогатого скота и свиней стоят от 101 до 280 рублей, а также от 74 до 204 рублей соответственно.«Существует методика определения стоимости услуг, утверждённая Минсельхозом. Учитываются затраты на расходники, оплату труда, амортизация оборудования, общехозяйственные нужны», – уточнил госслужащий.По его мнению, снижение стоимости повлияет на зарплаты ветеринаров и, как следствие, к кадровому дефициту. Сейчас в регионе трудится 61 специалист. Средний оклад составляет 33 тысячи рублей.Что касается конкретных цифр, то по сравнению с 2021 годом ставка может вырасти примерно на 20%.«В основном повышение коснётся районов, которые работали по минимальным тарифам», - уточнили в Белом доме.В целом рост затронет города и районы, где работают крупные мясоперерабатывающие комбинаты. Предубойный осмотр и экспертиза одной туши свинины составит от 67 до 320 рублей, КРС - от 50 до 238 рублей.В результате депутаты подчеркнули, что тема требует доработки. В течение недели парламентарии соберут информацию по ситуации на своих округах. После обобщения данных ситуацию обсудят на очередном заседании, которое состоится 24 марта.