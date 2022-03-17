За последние сутки во Владимирской области выявлено 353 случая заражения коронавирусом. Это на 12 меньше, чем накануне. Госпитализировано 44. Это на 15 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно

За последние сутки во Владимирской области выявлено 353 случая заражения коронавирусом. Это на 12 меньше, чем накануне. Госпитализировано 44. Это на 15 меньше, чем днем ранее. Всего лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 144 538. В лидерах по приросту Владимир – 119 заболевших за сутки. Муром на втором месте – 41. На третьем