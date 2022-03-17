По состоянию на 17 марта в медорганизациях региона действуют 1222 койки для пациентов с новой...

По состоянию на 17 марта в медорганизациях региона действуют 1222 койки для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 47,3 процента из них занято (578), свободны 644 койки.110577 пациентов с COVID-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 1799 человек.За период наблюдения в области отмечено 3299 летальных случаев, за сутки – 3 человека.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 марта 2022 года лабораторно подтверждено 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализация потребовалась 44 жителям региона.Фото: https://pixabay.com/ru/