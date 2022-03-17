Эксклюзив Главная новость дня. Этим вечером во Владимирскую область массово прибыли жители...

ЭксклюзивГлавная новость дня. Этим вечером во Владимирскую область массово прибыли жители Украины, Донецкой и Луганских народных республик. Во Владимир приехали 363 человека. Поезд встречала и наш корреспондент Юлия Шувалова.Особо важный состав прибывает на первую платформу железнодорожного вокзала Владимира. В вагонах- жители разных городов. Украины, Донецкой и Луганской народных республик. В основном- это женщины и дети. В том числе грудные. Много будущих мам, пожилых людей. Всем им удалось выбраться по гуманитарным коридорам, организованным Российской Федерацией. Позади - долгие дни сидения в подвалах, взрывы, несколько суток пути.Безопасность в гуманитарных коридорах обеспечивали подразделения военной полиции. Здесь во Владимире на платформе дежурят медики и спасатели, волонтеры. Людям помогают с багажом, проводят организованными группами до автобусов. С собой они смогли взять только самое необходимое.- С детьми, с грудничком месячным, мы сидели все это время в подвалах…Украинские националисты удерживали людей в качестве живого щита. Дома превратились в руины. Не было воды, еды, электричества. Во Владимире всем прибывшим окажут медицинскую и психологическую помощь. Люди будут обеспечены всем необходимым, отметил глава региона Александр Авдеев. Состав он встречал лично.Александр Авдеев, врио губернатора Владимирской области:- Сейчас отправляются автобусы, к ночи люди уже разместятся. Со следующего дня начнется работа в пунктах временного размещения, начнется работа психологов, работа с детьми, подбор школ, детских садов, забота о здоровье. Кому-то нужно будет оказать медицинскую помощь. Нам предстоит большая работа.Юлия Шувалова, корреспондент:- Самое страшное уже позади. Сейчас беженцы отправляются в пункты временного размещения. Всего в регионе их 35. Людей разместят в 11 из них. Прибывшие надеются, что в скором времени они уже смогут вернуться домой.Юлия Шувалова, Егор Герасимов. "Вести-Владимир"