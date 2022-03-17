Губернатор Александр Авдеев встретил первый поезд с группой переселенцев. Об этом он рассказал в соцсетях. Александр Александрович сообщил, что люди сказали ему, что они всего два дня как ..

Губернатор Александр Авдеев встретил первый поезд с группой переселенцев. Об этом он рассказал в соцсетях.Александр Александрович сообщил, что люди сказали ему, что они всего два дня как из-под выстрелов и взрывов.В списке прибывших — 117 детей.Во Владимирской области готовы 11 пунктов временного размещения людей. По приезду всех эвакуированных ждёт отдых и горячий ужин. Медицинское обслуживание - организовано.Глава региона уточнил, что семьям с детьми помогут со школами и садами, взрослым – с работой.