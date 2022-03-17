В четверг, 17 марта, во Владимирскую область прибудет 300 беженцев из ДНР и ЛНР. Власти региона постановили создать 4 пунка временного размещения во Владимире, Меленках и Камешково. «Сегодня во

В четверг, 17 марта, во Владимирскую область прибудет 300 беженцев из ДНР и ЛНР. Власти региона постановили создать 4 пунка временного размещения во Владимире, Меленках и Камешково. «Сегодня во Владимирскую область ожидается прибытие 300 человек − жителей Украины, ДНР и ЛНР. Их распределят по созданным в регионе пунктам временного размещения. Мы готовы. Комфортно будет и