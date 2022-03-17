Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о вступлении в силу закону об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство. Политик опубликовал новый пост в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о вступлении в силу закону об ужесточении наказания за педофилию и ее укрывательство. Политик опубликовал новый пост в своем .Новый закон вводит отягчающие обстоятельства, если насилие над ребенком совершено проживающим с ним лицом, несущим обязанности по содержанию, обучению и защите интересов несовершеннолетнего или осуществляющим трудовую деятельность в сферах образования и воспитания детей.Володин напомнил, что закон ужесточает ответственность за укрывательство преступлений против детей до 14 лет. Наказание составит до года лишения свободы, уточнил спикер.Также закон вводит ответственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних с использованием интернета. Наказание составит до шести лет лишения свободы.Спикер Госдумы сообщил, что работа по защите детей продолжится."Неоднократно говорил и повторю еще раз: педофилов необходимо наказывать максимально жестко, делать все, чтобы не допустить рецидивов", – подчеркнул Володин.