17 марта глава региона Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Петушинский район - сообщает...

17 марта глава региона Александр Авдеев совершил рабочую поездку в Петушинский район - сообщает пресс-служба администрации Владимирской области. В райцентре он оценил уровень готовности пункта временного размещения к приёму вынужденных переселенцев с Донбасса, развёрнутого на базе нового Центра спортивной борьбы.Новый спортивный объект выбран площадкой для организации ПВР неслучайно: в нём есть вся необходимая для проживания инфраструктура, включая гостиничные номера. Имеются душевые, кафе, комната матери и ребёнка, а также медицинский кабинет. Гостей ждут не только медик, но и психолог, готовый помочь справиться с тревожностью и пережить такой сложный жизненный период.Главу региона заверили, что все оргвопросы решены или решатся в ближайшее время. Дети будут определены в школу и детский садик. В качестве досуга им предложат кино, бассейн и анимационные программы. В распоряжении гостей и спортивная инфраструктура.Уже 17 марта ожидается приезд первой группы переселенцев из 35 человек. Людей планируется разместить на базе гостиницы Центра – как раз такова её вместимость. Всего пункт размещения рассчитан на 90 человек. 55 резервных мест развёрнуты в спортивном зале. Там установлена необходимая мебель, подготовлены постельные принадлежности и другие необходимые в быту вещи.Фото: администрация Владимирской области