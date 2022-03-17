Как библиотеки Вязниковского района становятся «точками притяжения»?

В День работника культуры чествуют тех, кто сохраняет и приумножает культурное наследие страны.Тех, кто делает нашу жизнь богаче и красочней, тех, чьим трудом мы постоянно восхищаемся.Психолог, дизайнер, маркетологВ библиотеках Вязниковского района трудятся необыкновенные люди, которые бескорыстно дарят окружающим тепло своей души, стремясь сделать жизнь людей яркой и разнообразной, возродить духовность, нравственность, привить подрастающему поколению гордость за великую культуру нашей страныВедь библиотекарь сегодня - это и помощник в образовании, и массовик-затейник, и психолог, и дизайнер, и маркетолог.В районе библиотечное обслуживание населения осуществляют 36 городских и сельских библиотек, объединенных в Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Вязниковского района Владимирской области».Любой запросВ библиотечной системе действуют 8 публичных центров правовой информации, 4 библиотеки краеведческого направления, 1 - нравственно-эстетического, 1 - музыкально-театрального (библиотека «Созвучие»), 1 библиотека семейного чтения.С развитием информационных технологий расширился перечень услуг, предоставляемых жителям области, и Вязниковского района в частности. Сейчас в библиотеках можно не только почитать книгу, но и заказать, если её нет в наличии, по Интернету, получить любую интересующую пользователя информацию. В библиотеках проводят общественно значимые выездные акции, громкие чтения, литературные вечера и другие формы мероприятий, способствующие привлечению внимания населения.Для взрослых и детейУлучшается материально-техническая база учреждений. Так, в 2021 году Буринская сельская библиотека переехала в новое отремонтированное и оснащённое всем необходимым оборудованием помещение. В библиотеке создали отдельную локацию для детей, где можно почитать книги, заняться поделками или просто поиграть. Теперь в возрождённой библиотеке есть всё необходимое, чтобы проводить тёплые по-домашнему библиотечные и клубные мероприятия.В этом же году Буринская сельская библиотека-клуб с проектом «Арт-пространство. Точка притяжения» получила областной грант, который поможет реализовать творческие проекты на селе в сфере культуры «Наследники традиций».Эдонская сельская библиотека победила в конкурсе на предоставление областной субсидии на поддержку лучших сельских учреждений культуры на селе.