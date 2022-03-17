По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 44 жителям Владимирской...

По данным регионального оперштаба, за сутки госпитализация потребовалась 44 жителям Владимирской области с диагнозом коронавирус.Также стало известно, что 1799 человек выздоровели. Всего переболевших на территории 33 региона - 110 577 человек.Напомним, на территории Владимирской области за прошедшие сутки 17 марта 2022 года лабораторно подтверждено 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией.Фото: https://pixabay.com/ru/