Во Владимирской области задержали заместителя главы администрации Петушинского района Александра...

Во Владимирской области задержали заместителя главы администрации Петушинского района Александра Безлепкина, причастного к получению взятки в крупном размере за совершение действий в пользу взяткодателя.Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, в январе 2018г. фигурант договорился с одним из индивидуальных предпринимателей об оказании последнему за денежное вознаграждение содействия в заключении контрактов с дошкольными и средними образовательными учреждениями Петушинского района на поставку продуктов питания, а также в попустительстве при осуществлении контроля объемов и сроков выполнения работ по заключенным контрактам.Реализуя свой преступный умысел, Безлепкин в период с 2017 по 2019, используя авторитет занимаемой должности, дал распоряжение о расторжении дошкольными и средними образовательными учреждениями Петушинского района с действующими поставщиками договоров поставок продуктов питания и заключению новых с взяткодателем. За указанный период времени между образовательными учреждениями Петушинского района и данным индивидуальным предпринимателем было заключено более 10 договоров на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.За совершенные преступные действия Безлепкин получил от взяткодателя денежные средства в размере 200 тысяч рублей.В марте 2022г. на основании переданных УФСБ России по Владимирской области материалов СУ СК России по Владимирской области в отношении данного должностного лица возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 290 УК РФ.Фото: https://petushki.info/