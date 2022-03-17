Житель города Кольчугино признан виновным в убийстве инвалида, сообщает пресс-служба Кольчугинского...

Житель города Кольчугино признан виновным в убийстве инвалида, сообщает пресс-служба Кольчугинского городского суда Владимирской области.В ходе судебного следствия установлено, что 12 ноября 2021 г. в процессе совместного употребления спиртных напитков между находящимися в состоянии алкогольного опьянения подсудимым и потерпевшим произошел конфликт, который перешел в драку. Взяв нож, обвиняемый нанес им четыре удара в грудную клетку, шею и голову жертвы, от которых наступила смерть потерпевшего на месте происшествия.Подсудимый в суде вину признал частично, выдвинув версию о самообороне. Однако суд опроверг версию подсудимого о самообороне исследованными по делу доказательствами.Содеянное обвиняемым суд квалифицировал по ч. 1 ст. 105 УК РФ как убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В доход федерального бюджета с подсудимого взысканы процессуальные издержки по делу в размере 4500 рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik