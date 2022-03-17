В Меленках 45-летний мужчина после смерти отца не сдал патроны, а также гладкоствольное охотничье ружьё. Он хранил «добро» у себя дома. «Ствол» он продал своему знакомому, а патроны оставил себе.

Жителя Меленок приговорили к условному сроку за незаконное хранение боеприпасов к огнестрельному оружию и сбыт «ствола». Об этом рассказали во Владимирском областном суде.В Меленках 45-летний мужчина после смерти отца не сдал патроны, а также гладкоствольное охотничье ружьё. Он хранил «добро» у себя дома. «Ствол» он продал своему знакомому, а патроны оставил себе.Глупость обернулась уголовным делом. Боеприпасы изъяли в ходе обыска. Подсудимый согласился с предъявленным обвинением. В результате он получил 2,5 года условно и год испытательного срока.Приговор в законную силу пока не вступил.