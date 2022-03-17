Во время пьяной ссоры мужчина зарезал своего товарища.

Жителя Кольчугина признали виновным в убийстве инвалида. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Установлено, что 12 ноября прошлого года во время застолья между ним и потерпевшим произошла ссора. Конфликт перерос в драку. Взяв нож, обвиняемый нанёс четыре удара в грудную клетку, шею и голову товарища. От полученных травм собутыльник скончался на месте происшествия.На допросе фигурант пояснил, что защищался. Он говорил, что друг напал на него и стал душить.«Версию о самообороне суд расценил как способ уйти от наказания. Она опровергнута имеющимися доказательствами», - уточнили в суде.Погибший был инвалидом. Из-за ампутации нижней трети голеней он передвигался по квартире или на культях, или на протезах, которые на момент происшествия находились рядом с ним, а не на ногах.Следующие 8,5 лет кольчугинец проведёт в колонии. В доход федерального бюджета также взысканы процессуальные издержки по делу в размере 4500 рублей.