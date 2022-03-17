Первый канал рассказал о подвиге военного Евгения Зеленова из города Муром. Он получил...

"Первый канал" рассказал о подвиге военного Евгения Зеленова из города Муром. Он получил многочисленные ранения в бою, но несмотря на это продолжил командовать своим подразделением, которое вело бой с превосходящими силами противника. Российским военнослужащим удалось отбить несколько попыток неприятеля прорваться к одному из населённых пунктов. Подразделение Евгения Зеленова уничтожило БТР неприятеля и взяло в плен 11 националистов.Фото: Первый канал