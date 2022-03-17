В ходе ссоры он зарезал своего товарища.

В Вязниках 51-летнего мужчину приговорили к длительному сроку заключения за убийство собутыльника. Об этом рассказала официальный представитель СУ СК Мария Серова.19 августа прошлого года друзья распивали спиртное, что-то не поделили, один из них зарезал своего визави. Хитрый злоумышленник попытался уничтожить улики. Через несколько дней, чтобы отвести от себя подозрение, душегуб позвонил в полицию и сообщил, что обнаружил труп знакомого.Обмануть следователей не получились. Они раскусили задумку фигуранта и припёрли его к стенке неопровержимостью фактов, указывавших на вязниковца. Под тяжестью собранных доказательств виновный признался в преступлении.Суд приговорил обвиняемого к 8,5 годам колонии.