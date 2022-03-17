Глава региона Александр Авдеев подписал указ о награждении «Знаком великого князя Андрея...

Глава региона Александр Авдеев подписал указ о награждении «Знаком великого князя Андрея Боголюбского» двух деятелей культуры Владимирской области. Об этом сообщила пресс-служба Администрации Владимирской области.За большой вклад в развитие культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность знака отличия удостоены актриса Владимирского академического областного драматического театра Любовь Гордеева и балетмейстер-постановщик государственного вокально-хореографического ансамбля «Русь» Владимирской областной филармонии Александр Ледовской.Фото: https://pixabay.com/ru/