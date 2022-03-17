Вопрос продажи завода имени Дегтярёва снят с повестки дня. Об этом со ссылкой на руководство...

Вопрос продажи завода имени Дегтярёва снят с повестки дня. Об этом со ссылкой на руководство предприятия сообщила корпоративная газета "Дегтяревец". Ранее сообщалось, что основным акционером предприятия является миллиардер Игорь Кесаев, который собирался продать свой пакет ценных бумаг ЗиДа. Потенциальным покупателем же должен был стать ПАО «Императорский Тульский оружейный завод."GorodKovrov.RU" рассказали,что в начале года на самом заводе частично подтвердили факт переговоров с представителями компании из Тулы. При этом отметили - окончательное решение будет принято в марте.В настоящее время завод и его действующее руководство сохраняют статус-кво. Как сообщает «Дегтяревец», буквально с текущей недели на заводе ужесточат дисциплину, чтобы оптимизировать все процессы и увеличить объемы выпуска товарной продукции.Фото: "GorodKovrov.RU"