Старые проблемы на новом месте. Зооволонтёр из Кольчугина Артём Сашенко при переезде столкнулся с...

Старые проблемы на новом месте. Зооволонтёр из Кольчугина Артём Сашенко при переезде столкнулся с недовольством новообретённых соседей. Почему возник конфликт, и что говорят в администрации района - выяснила наша съёмочная группа.- Здесь я вот утепляю полы, потом сделаю перегородки, здесь будут находиться маленькие собаки, которым нужно тепло.Этот птичник достался Артёму Сашенко вместе с землёй, которую он купил под своё хозяйство. Осталось немного доработать и здесь поселятся самые юные питомцы зооволонтёра. Но до полного переезда ещё далеко. В новый дом предстоит перевезти и остальную четвероногую братию - около двухсот собак, лис, осла и даже верблюда.Артём Сашенко, зооволонтёр:- Ближайшие работы это будет сделано туда в углу - это глухой забор, где будут содержаться собаки. Так же там будет огорожена территория для верблюда и ослика. Грубо говоря от животных будет двойной забор. То есть забор внутри и забор вот сеткой огорожен.О питомцах Артёма мы рассказывали в начале года. Зоозащитник помогает брошенным, покалеченным, стоящим на краю гибели животным. Лечит, кормит, окружает заботой. Но такое соседство не устроило жителей частного сектора. Они протестовали, обращались в суд с требованием выселить зоозащитника, а кто-то даже стрелял в верблюда. В итоге Артём принял решение о переезде.Артём Сашенко, зооволонтёр:- Хороший подъезд, сотовая связь, но и место для животных для всего здесь располагающее. Земля крестьянско-фермерское хозяйство, как раз подходит для содержания животных.Вот только ситуация с недовольными соседями повторилась и в деревне Новофроловское. Несмотря на то, что участок больше не граничит с жилыми домами и выделен специально под хозяйственную деятельность - люди испугались. И различными способами дали понять свою позицию.Галина, жительница д. Новофроловское:- Мы очень любим животных и хорошо к ним относимся. Но и к людям нужно относиться соответственно. Лай бесконечный, какой тут может быть отдых для пенсионеров и для детей? Вой бесконечный будет.Сергей, житель д. Новофроловское:- Так тут дети гуляют. Не дай бог они вырвутся, кого-то порвут - с кого спрос будет?Галина Кашлева, жительница д. Новофроловское:- Их надо содержать наверное в другом месте, где-нибудь, где действительно промзона, ни деревни, ни СНТ, нет жилых домов.Личной встречи с местными у Артёма пока не было, говорит, что даже не знает кому и чем мог помешать. Зато все фамилии и претензии известны администрации Кольчугинского района. Обеспокоенные новофроловцы завалили их письмами.Татьяна Чебурова, замглавы администрации Кольчугинского района:- 25 февраля наш сотрудник администрации который отвечает за муниципальный контроль - выезжал в деревню Новофроловское, откуда в администрацию поступило очень большое количество жалоб, написанных под копирку от слова до слова, и не выявил там никаких нарушений законодательства, то есть участок используется в соответствии с целевым назначением..По нормативам, если на такой земле разводят животных третьего класса опасности, например свиней, санитарно-защитная зона 100 метров на сто голов. В случае Артёма - на его участке можно разводить до 4 тысяч единиц - расстояния до жилых построек позволяют, говорят в администрации района. А что касается собак, то официально это не приют, а хозяйство, поэтому и жёстких ограничений нет. Но контроль всё равно будет, обещают власти. А пока сторонам посоветовали наконец встретиться и найти компромисс.- Надо изменить здесь на слово "Да", вот так перечеркнуть и будет слово "Да".Телефон для помощи: 8(980)750-07-44 и 8(919)026-35-16Зооволонтёр готовится к скорейшему переезду, осталось дождаться схода снега и работа закипит. Пока хватает сил и средств.Дмитрий Горкин, Семён Карпов."Вести-Владимир"