17 марта истекает срок подачи заявок на реставрацию Золотых ворот во Владимире. Сегодня -...

17 марта истекает срок подачи заявок на реставрацию Золотых ворот во Владимире.Сегодня - последний день. Итоги конкурса подведут 22 марта.Ранее выставленный контракт убрали с сайта электронных закупок из-за неполной документации. В новом варианте начальная стоимость упала почти на восемь миллионов рублей. Стоимость работ оценили в 139 миллионов.Символ Владимира - памятник белокаменного зодчества 12-го века - остро нуждается в реставрации уже много лет. Последние несколько месяцев Золотые Ворота даже не подсвечиваются. Видимо, чтобы не привлекать внимание к удручающему внешнему виду.Если все пройдет удачно и подрядчика все же найдут, по плану реставрация должна завершиться к концу 2025-го года.