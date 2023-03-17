17 марта истекает срок подачи заявок на реставрацию Золотых ворот во Владимире.
Сегодня -...
17 марта истекает срок подачи заявок на реставрацию Золотых ворот во Владимире.
Сегодня - последний день. Итоги конкурса подведут 22 марта.
Ранее выставленный контракт убрали с сайта электронных закупок из-за неполной документации. В новом варианте начальная стоимость упала почти на восемь миллионов рублей. Стоимость работ оценили в 139 миллионов.
Символ Владимира - памятник белокаменного зодчества 12-го века - остро нуждается в реставрации уже много лет. Последние несколько месяцев Золотые Ворота даже не подсвечиваются. Видимо, чтобы не привлекать внимание к удручающему внешнему виду.
Если все пройдет удачно и подрядчика все же найдут, по плану реставрация должна завершиться к концу 2025-го года.