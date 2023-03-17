Что заставило звезду экрана уйти в келью.

Что заставило звезду экрана уйти в келью.Ольга Гобзева была звездой советского кино. Она снялась более чем в 40 фильмах, среди которых такие, как "Крылья", "Портрет жены художника", "Операция "Трест", "Однажды двадцать лет спустя". Много работала на дубляже иностранных фильмов.Последний ее фильм назывался символично "Господи, прости нас грешных... " (по мотивам повести Чехова "В овраге"). Гобзева играла там монахиню. Вскоре она оставила работу и по совету духовного отца и с 1991 года поселилась в монастыре. 7 марта 1993 года в Свято-Введенском женском актриса монастыре приняла монашеский постриг с именем Ольга. Через несколько лет указом правящего архиерея Каменско-Алапаевской епархии ее назначат исполняющей обязанности игумении Елисаветинского женского монастыря Алапаевска.Но какие жизненные трудности вынудили ее сменить экран на келью? "Было много внутренних причин, о которых трудно рассказать. Но, наверное, я ушла из актерства, потому что поняла: жизнь проходит в иллюзиях. Маска прирастает", – рассказывала она.Хотя воцерковляться Гобзева начала еще в 1970-е, встретив в храме своего будущего духовника — отца Георгия Бреева. "Он венчал нас с мужем, помогал в трудные времена, когда болела мама, когда парализовало отца", — вспоминала актриса. А во время беременности она по-настоящему пришла к Богу. "Помню, как читала Евангелие в больнице, когда ждала ребенка... Каждая буква, каждое слово врезалось в меня... Как актрису меня могут помнить, а потом могут быстро забыть. А вот какой я была матерью, мой сын никогда не забудет. И я перед ним и перед Богом буду в ответе", – говорила она.16 марта инокине Ольге исполнилось 80 лет. В келью к ней пришел Сергей Новожилов, основатель и президент многих престижных российских фестивалей. Среди них и "Амурская осень" в Благовещенске, в которой Гобзева несколько лет назад участвовала. "С матушкой Ольгой мы знакомы много лет и дружим, – рассказал Новожилов. – Она в прекраснейшей форме". В подарок имениннице он привез роскошный платок.