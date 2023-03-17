Лечить зубы можно без боли. Для этого есть современные средства. Кариес в стадии пятна можно вылечить без препарирования. Так говорят стоматологи клиники «Оксфорд Смайл». Клиника оказывает

Лечить зубы можно без боли. Для этого есть современные средства. Кариес в стадии пятна можно вылечить без препарирования. Так говорят стоматологи клиники «Оксфорд Смайл». Клиника оказывает широкий спектр услуг. Врачи специализируются на имплантации зубов. Как же работают имплантологи, терапевты, ортопеды, ортодонты, хирурги? Расскажем в программе «День в профессии».«Оксфорд Смайл» – территория счастливых улыбок:ул. Мира, дом