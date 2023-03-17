Решение суда об отказе в банкротстве застройщика Игоря Другова будет оспорено. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор области Александр Авдеев. Он напомнил, что еще в прошлом году

Решение суда об отказе в банкротстве застройщика Игоря Другова будет оспорено. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор области Александр Авдеев. Он напомнил, что еще в прошлом году встречался с дольщиками и предлагал им решать вопрос через Фонд развития территорий – обанкротить компанию-застройщика и выплатить компенсации. Но суд в иске отказал. Александр Авдеев, губернатор области Ну