Это чудо: белокурые ангелы шоу-бизнеса под предводительством Филиппа Киркорова.Умение посмеяться над собой – невероятно важный талант, который присущ лишь немногому количеству людей. Благодаря ему любое событие в жизни становится светлым и смешным: от падения в лужу, до слегка желтоватого заголовка.Редакция нашего сайта подготовила подборку тех звезд, которые не стесняются признаться: они регулярно читают новости о себе на портале и смеются над ними. Итак, главные светлые головы российского шоу-бизнеса, которых, кроме самоиронии, отличает еще и белокурая шевелюра.На первом месте оказался новоиспеченный блондин Филипп Киркоров. Поп-король не так давно кардинально сменил имидж: похудел, помолодел и приобрел шикарный платиновый цвет волос, которому позавидует даже Яна Рудковская.Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.comИз-за новой прически его уже успели перепутать и с Ольгой Бузовой, и с Клавой Кокой.Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.comВторое место заняла вдова Валентина Этуша, у которой каждый раз получается с юмором оценить новости про себя или своего покойного супруга.Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.comШевелюра Елены Этуш с годами стала значительно светлее, но пока что все равно не так белоснежна, как локоны Филиппа Киркорова.Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.comЗавершает тройку светлых голов российского шоу-бизнеса вдова Олега Табакова Марина Зудина.Марина Зудина. Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.comРаньше она была и шатенкой, и брюнеткой, но, согласитесь, что именно белые волосы заставляют ее лицо светиться. Прямо как лицо Филиппа Киркорова, когда он рассказал о своей новой влюбленности.Марина Зудина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com