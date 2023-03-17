Питомец мечтает заполучить лакомство.

Питомец мечтает заполучить лакомство.Многие люди, встретив на своем пути питбуля, наверняка в страхе обойдут его стороной. Но песик, видео с которым попало в Сеть, вызвало у пользователей совершенно другие эмоции. Каждый, кто посмотрел ролик, наверняка улыбнулся и даже погрузился в чувство умиления.В кадре хозяйка уплетает мороженое, а собака, облокотившись ей на плечо, кажется, надеется стащить кусочек. Питомец смотрит на лакомство так, будто гипнотизирует его. В какой-то момент он, как человек, облизывает губы. Сотни интернет-пользователей, увидев ролик, принялись писать о том, какой же питбуль милый. Он по-настоящему взорвал Сеть!Кто-то из посмотревших буквально умолял хозяйку в следующий раз дать терпеливому песику немного мороженого: мол, заслужил за то, что нагло не набросился на него."Он держит под контролем каждую клеточку своего тела, чтобы не накинуться на ложку. Это заслуживает уважения!" – написал кто-то в комментариях.