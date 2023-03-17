Актриса ушла из проекта и посвятила себя новому занятию

Актриса ушла из проекта и посвятила себя новому занятиюЮлия Яковлева знакома зрителям по сериалу "Тайны следствия". Актриса исполняла роль секретарши Зои более 15 лет, а затем неожиданно для всех покинула проект. С тех пор о жизни звезды известно не так много. Теперь она редко появляется на экранах и посвящает себя другому делу.Юлия Яковлева появилась на свет в 1965 году и выросла в творческой атмосфере. Мама будущей артистки работала художником по костюмам и привила дочери любовь к театру. Юлия с ранних лет увлекалась творчеством и осваивала азы актерского мастерства в театральной студии. К счастью, труды оказались не напрасны. Окончив школу, Яковлева успешно прошла отбор в Институт музыки и кинематографии.В 1985 году актриса начала свою кинокарьеру, дебютировав в картине "Порох". Следующие годы Юлия много работала и играла как ведущие, так и малозаметные роли. Но главным подарком судьбы для нее стали съемки в сериале "Тайны следствия". Роль секретарши Зои прославила артистку на всю страну и сделала из нее настоящую звезду.Личная жизнь Юлии Яковлевой сложилась менее удачно, чем ее карьера. В 1987 году у актрисы родился сын от однокурсника Константина Анисимова. Влюбленные состояли в отношениях, но не спешили идти в загс. Артистка отказывалась регистрировать брак, чтобы сохранить статус матери-одиночки и получить квартиру. А затем союз В какой-то момент Яковлева устала терпеть слухи об изменах избранника и ушла от него.Сейчас, в свои 57 лет, Юлия Яковлева по-прежнему одинока. Она никогда не была замужем и одна воспитала единственного сына. Актриса посвящает себя карьере, но последние годы снимается не так активно, как раньше. В 2017 году она по собственной воле покинула "Тайны следствия", а затем буквально променяла кино на шляпки. Теперь звезда занимается изготовлением головных уборов и нечасто радует поклонников новыми работами.