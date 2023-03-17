Общественная палата России поддерживает борьбу против распространения фейков в информационном...

Общественная палата России поддерживает борьбу против распространения фейков в информационном пространстве.Фейки, а говоря по-русски - лживые, недостоверные сведения - появились в жизни человечества одновременно со способностью к коммуникации. Однако стоит различать относительно безвредные и крайне опасные разновидности этого явления. С последними обществу и государству необходимо беспощадно бороться, поскольку они способны дестабилизировать обстановку, сеять рознь или панику в социуме. Последствия распространения таких фейков могут быть самыми тяжёлыми. И это, несомненно, касается информационных вбросов, относящихся к СВО.В Общественной палате России 17 марта состоялся круглый стол «Пространство для обмана: как фейки влияют на жизнь россиян». Дискуссию организовала Комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП, которую возглавляет заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.«Все это направлено против нашего государства, наших вооружённых сил с тем, чтобы раскачать изнутри общество и дестабилизировать политическую и экономическую обстановку в России», - считает Рифат Сабитов. «Бороться надо не только повышая информационную грамотность населения, но и законодательно тоже. За последние несколько лет общими усилиями принято много законодательных актов, которые предполагают уголовную и административную ответственность за распространение дезинформации, особенно касающейся специальной военной операции, деятельности органов государственной власти. Я считаю, что это абсолютно правильно. Это охлаждает людей, которые пытаются раскачивать ситуацию».С Рифатом Сабитовым согласился депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин. Парламентарий добавил, что сейчас ведётся разработка новых нормативных актов, направленных на борьбу с недостоверной информацией. В частности, в первом полугодии 2023 года будет внесён законопроект о регулировке рекомендательных алгоритмов в поисковых системах, работающих в рунете.В то же время есть проблема правоприменения существующих норм. Иностранные платформы, по словам Горелкина, зачастую предпочитают платить штрафы, нежели выполнять требования российских законов и удалять дезинформацию. Депутат уверен, что это осознанная позиция американского IT-бизнеса и часть внешней политики США.По мнению Антона Горелкина, государству нужно активно продвигать тему внедрения антифейковой экспертизы на базе искусственного интеллекта. А выявленная ложная информация, будь то текст или мультимедиа, должна особым образом маркироваться в российском сегменте интернета. Особенно важно это, когда речь идёт о технологиях «дипфейк», мастерски подменяющих изображение и звук в любом ролике.Отечественные игроки IT-рынка уже проводят эксперименты по маркировке фейков, заверил участников дискуссии руководитель отдела стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви. В то же время, наиболее действенным способом борьбы с засильем недостоверной информации в рунете может стать создание и развитие альтернативных российских площадок для размещения контента.С этим тезисом согласен и председатель Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты, заместитель генерального директора - руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.«Нужно сосредоточить все силы на создании собственных российских IT-площадок, которые бы полностью соответствовали требованиям пользователей и работали по российским законам. Для этого у нас сегодня есть всё - и специалисты, и ресурсы», - резюмировал Рифат Сабитов.Фото: oprf.ru