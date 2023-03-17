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<a href="https://33live.ru/novosti/17-03-2023-otkrytyj-kubok-vladimirskoj-oblasti-po-bodibildingu-i-fitnesu.html" target="_blank">Открытый Кубок Владимирской области по бодибилдингу и фитнесу</a> - Открытый Кубок Владимирской области по бодибилдингу и фитнесу суббота — 1 апреля — Суздаль — Арт отель Николаевский Посад. Начало соревнований в 14ч. Билеты можно приобрести во время