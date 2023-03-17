На оборонные предприятия 33 региона, трудоустройство ведется на постоянной основе, подчеркнули в областном управлении по труду и занятости.

На оборонные предприятия 33 региона, трудоустройство ведется на постоянной основе, подчеркнули в областном управлении по труду и занятости.Также владимирцы, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях ОПК. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей.Необходимы квалифицированные кадры рабочих профессий: аппаратчик, контролер, лаборанты, монтажники, наладчики станков, слесари и сварщики.Наиболее востребованы сотрудники, имеющие специальности инженера по различным направлениям: инженера-конструктора, инженера-лаборанта, инженера-технолога, мастера участка и другие.Набор сотрудников одновременно идет во Владимире и нескольких районных центрах, где расположены оборонные предприятия.Подробнее о вакансиях на