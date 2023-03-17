На оборонные предприятия 33 региона, трудоустройство ведется на постоянной основе, подчеркнули в областном управлении по труду и занятости.
На оборонные предприятия 33 региона, трудоустройство ведется на постоянной основе, подчеркнули в областном управлении по труду и занятости.
Также владимирцы, ищущие работу, смогут пройти бесплатное профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование для дальнейшего трудоустройства на предприятиях ОПК. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Планируется, что в 2023 году такие меры позволят временно трудоустроить более 176 тысяч человек. В федеральном бюджете на это предусмотрено более 12,8 млрд рублей.
Необходимы квалифицированные кадры рабочих профессий: аппаратчик, контролер, лаборанты, монтажники, наладчики станков, слесари и сварщики.
Наиболее востребованы сотрудники, имеющие специальности инженера по различным направлениям: инженера-конструктора, инженера-лаборанта, инженера-технолога, мастера участка и другие.
Набор сотрудников одновременно идет во Владимире и нескольких районных центрах, где расположены оборонные предприятия.
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