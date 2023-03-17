Прогноз погоды на 18 марта во Владимире: ясную погоду и сильные перепады температур обещают...

Прогноз погоды на 18 марта во Владимире: ясную погоду и сильные перепады температур обещают синоптики жителям Владимирской области.18 марта погода во Владимирской области будет ясная, без осадков.Температура воздуха днем повысится до -1°C. Ночью столбик термометра опустится до -10°C.Ветер северо-восточный, 3м/сАтмосферное давление в течение суток изменится от 760 до 764 мм.рт.стНародный прогноз погоды18 марта отмечается день памяти мученика Конона Исаврийского. В народе святого Конона называют Огородником. С этого дня начиналась горячая огородная пора. В народе говорили: «На Конона Градаря начинай копать гряды в огороде»Фото pxfuel.com