Раскрыто закулисье популярного суперпроекта.

Раскрыто закулисье популярного суперпроекта.Премьера одиннадцатого сезона вокального суперпроекта Первого канала "Голос" состоялась 3 марта 2023 года. По сравнению с прошлым разом состав наставников изменился: к вернувшимся в проект Полине Гагариной и Басте присоединились два новых наставника — Владимир Пресняков и Антон Беляев.Влад Зотов сразу стал одним из фаворитов проекта. Он прошел "слепые" прослушивания и пошел в команду Полины Гагариной. О закулисье проекта он откровенно рассказал корреспонденту "Дни.ру" во время застолья по случаю дня рождения актера театра и кино Семена Якубова."Мне 27 лет, я родился в Бишкеке, – улыбается Влад. – Давно хотел попасть в "Голос" – отправил заявку и никому ничего не говорил. В конце мая заполнил анкету, примерно месяца ждал ответа. Потом получил письмо с приглашением приехать на кастинг"."На кастинге перед Юрием Аксютой (главный продюсер объединенной Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала – Прим. ред.) мне надо было спеть "а капелла" несколько композиций, – вспоминает Зотов. – Я исполнял песню "Пикника" и "Премьер-Министра". А Аксюта просил петь меня еще и еще, но комментариев не давал".После "слепых" прослушиваний молодой артист оказался в команде Полины Гагариной. "С ней можно занимать и фолк-, и этно, и поп-музыкой, – пояснил выбор Влад. – Она работает с нами реально. Хотя у нее большой гастрольный тур, она успевает с нами встречаться, репетировать и даже иногда ругать нас. Например, если человек поет не чисто в ноты или концовка песни сделана скучно".Многие люди думают, что на "Голос" без блата "мохнатой руки" и денег невозможно. Но Влад Зотов это отрицает. "В моей команде нет никого, кто бы прошел за деньги или благодаря связям, – уверяет он. – Я сам из далекого города, в команде есть люди из деревень. И даже вопрос такой никогда не поднимался, чтобы кому-то заплатить".