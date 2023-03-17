Работы начнутся в мае 2023 года.

Во Владимирской области участок трассы Р-132 «Золотое кольцо» между Владимиром и Суздалем расширят до четырёх полос не раньше второго полугодия 2024 года. Капремонт должны начать в мае 2023 года. Изначально планировалось, что они будут завершены до 1000-летия Суздаля. Однако с учётом обустройства инфраструктуры они могут затянуться до 2026 года.О ходе реализации проекта в эфире ЦУРа рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Николай Теняков.«В ближайшее время ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» займётся поиском подрядчика. Им довели финансирование. Начинать они будут с обхода Суздаля, чтобы в 2024 году, к 1000-летию, он был приведен в порядок. Кроме того, он менее затратный. Второй этап —отрезок от Владимира до начала обхода Суздаля. Это уже будет, скорее всего, во второй половине 2024, начале 2025 года. Может и 2026 захватим», - пояснил госслужащий.В самом Упрдоре отмечают, что расширение планируется выполнить в 2023-2024 годах, а в 2025 году завершить обустройство прилегающей территории.