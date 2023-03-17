Дилара дала первое большое интервью после развода.

Дилара дала первое большое интервью после развода.Бывшая жена скандально известного рэпера Моргенштерна* Дилара публично выступила и впервые после развода откровенно заговорила об отношениях с бывшим. Ранее Дилара отказала в интервью даже Ксении Собчак. По словам блогера, она даже не ответила на ее сообщение.В свежем расширенном интервью на канале Насти Анисимовой Дилара призналась, что ей было трудно пережить развор с рэпером. Их пара счиатлась одной из самых ярких и провокационных в современном российском шоу-бизнесе, а их совместные выходы в свет становились самыми громкими информационными поводами. Их ненавидели и обожали6 но равнодушным не был никто.Дилара благодарна своему бывшему мужу за все, ведь он очень многое для нее сделал. Также в беседе с блогером Дилара опровергла информацию о том, что после расставания с Моргенштерном* осталась без средств к существованию.По ее словам, она хорошо зарабатывала и продолжает зарабатывать на рекламных контрактах и коллаборациях. Более того, после развода с Моргенштерном ей стало легче строить карьеру.Еще одной темой обсуждения стала дружба с Инстасамкой. Дилара заявила, с Дашей можно найти общий язык, если быть на ее стороне. Судя по всему, с этим у Дилары все в порядке.Сейчас Дилара живет в ОАЭ, в Дубае. О новом романе она отказалась говорить. Осталось не понятно, есть у нее возлюбленный или нет. Возможно, слухи вокруг этой темы могут быть просто пиаром.В комментариях у выпуску шоу "Втачке" отметили, что Дилара после развода с Моргенштерном* словно раскрылась с новой стороны.* – признан иноагентом по решению Минюста РФ