Смотрите Вести в 14.30: Где появится и каким будет новый мост через Клязьму
2 млрд/км.
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Смотрите "Вести" в 14.30: Где появится и каким будет новый мост через Клязьму
2 млрд/км.
- Второй владимирский мост через Клязьму. Где конкретно он появится и сколько будет стоить?
55 лет трагедии.
- К памятной дате. Госинспекция вместе с волонтёрами культуры приводит в порядок мемориал на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.
Поможем вместе!
- Поможем вместе с "Русфондом". Маленькой Тане Ненаховой из Петушинского района требуется дорогостоящее лечение.