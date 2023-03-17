Смотрите Вести в 14.30: Где появится и каким будет новый мост через Клязьму 2 млрд/км. -...

Смотрите "Вести" в 14.30: Где появится и каким будет новый мост через Клязьму2 млрд/км.- Второй владимирский мост через Клязьму. Где конкретно он появится и сколько будет стоить?55 лет трагедии.- К памятной дате. Госинспекция вместе с волонтёрами культуры приводит в порядок мемориал на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.Поможем вместе!- Поможем вместе с "Русфондом". Маленькой Тане Ненаховой из Петушинского района требуется дорогостоящее лечение.