Смотрите Вести в 21.05: Посмертная награда за мужество. 2 млрд/км. - Второй владимирский мост...

Смотрите "Вести" в 21.05: Посмертная награда за мужество.2 млрд/км.- Второй владимирский мост через Клязьму. Где он появится и сколько будет стоить?Герой страны.- За Мужество и отвагу посмертно. Родителям нашего земляка Максима Вялова передали государственную награду.Поможем вместе!- Поможем вместе с "Русфондом". Маленькой Тане Ненаховой требуется дорогостоящее лечение.