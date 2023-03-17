Смотрите Вести в 9 утра: Помочь маленькой Тане может каждый.
Вышли на линию.
- Труднодоступный...
Смотрите "Вести" в 9 утра: Помочь маленькой Тане может каждый.
Вышли на линию.
- Труднодоступный транспорт. Оснащение владимирских автобусов проверила прокуратура - первые итоги.
55 лет трагедии.
- К памятной дате. Госинспекция вместе с волонтёрами культуры приводит в порядок мемориал на месте гибели Юрия Гагарина и Владимира Серёгина.
СМС ДЕТИ на номер 5542
- Помочь может каждый. Маленькой Тане Ненаховой из Петушинского района требуется дорогостоящее лечение после перенесенной болезни.